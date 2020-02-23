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كُتّاب وآراء
النصر السعودي: إصابة نور الدين أمرابط غير مقلقة
أعلن الجهاز الطبي بنادي النصر السعودي أن إصابة لاعبه المغربي نور الدين أمرابط "غير مقلقة".
وكان أمرابط عانى من إصابة خلال مباراة فريقه أمام الحزم، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من دروي كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وذكرت قناة "الرياضية" السعودية أن الجهاز الطبي أكد جاهزية اللاعب بداية من المباراة المقبلة، والتي يواجه فيها النصر فريق الأهلي، يوم الخميس القادم.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 41 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.