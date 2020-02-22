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الرئيسية | رياضة | اتحاد الفتح يفوز على مولودية وجدة بهدفين لواحد

اتحاد الفتح يفوز على مولودية وجدة بهدفين لواحد

اتحاد الفتح يفوز على مولودية وجدة بهدفين لواحد
هسبريس - و.م .ع
السبت 22 فبراير 2020 - 21:20

فاز فريق اتحاد الفتح الرياضي بميدانه على مولودية وجدة بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ17 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وتقدم لمولودية وجدة المهدي النغمي (د52)، قبل أن يقلب اتحاد الفتح تأخره إلى فوز بواسطة كل من نوفل الزرهوني (د63)، والكاميروني جوسيف كومبوس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

وانفرد اتحاد الفتح الرياضي، بعد هذا الفوز، بالمركز السادس بمجموع 26 نقطة، فيما ظل مولودية وجدة في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

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