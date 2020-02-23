مدربة المنتخب النسوي: "لبؤات الأطلس" فخورات بلقب شمال إفريقيا

هسبريس من الرباط

أعربت الأمريكية ليندسي كيلي آن، مدربة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، عن فخرها بالفوز ببطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، السبت، بملعب الكرم بضاحية تونس العاصمة.

وأوضحت مدربة "لبؤات الأطلس" أن جميع الفرق لم تتنافس في دوريات رسمية منذ مدة، مضيفة: "كان خصومنا ينافسون جميعا من أجل التتويج. كنا أكثر تنظيما وأكثر تحضيرا لهذا الموعد الشمال إفريقي الذي يضم منتخبات جيدة".

كما أضافت كيلي: "لقد نجحنا في تحقيق مسار دون أخطاء بفضل انضباط اللاعبات وتصميمهن. كما تمكنا أيضا من تحقيق الفارق بفضل مهارات وتجربة بعض اللاعبات الأساسيات في المنتخب".

غزلان شباك، لاعبة المنتخب الوطني، عن أملها في أن تكون هذه بداية مسار جيد وطويل للفريق الشاب. وزادت قائلة: "كما أنني مسرورة بتشريف العلم الوطني خلال هذه المنافسة التي شاركت فيها أفضل منتخبات المنطقة".

وشددت اللاعبة الدولية نفسها أن هذا الدوري كان استعدادا جيدا لتصفيات كأس إفريقيا للأمم المتوقعة في يونيو المقبل، معبرة عن الأمل في أن تتم المحافظة داخل المنتخب الوطني المغربي على روح الانتصار هذه.

كما علقت اللاعبة ابتسام الجرايدي على هذا الفوز قائلة: "كان هدفنا هو الفوز بهذه البطولة. لعبنا الدورة كل مقابلة على حدة، وطبقنا تعليمات المدربة، وبقينا منضبطات في مواجهة كل السيناريوهات".

وزادت: "كل العمل الذي تم القيام به أعطى ثماره في نهاية المطاف. أنا فخورة بالمساهمة في هذا التتويج، وأهدي هذا اللقب إلى كافة المغاربة. الأفضل ينتظرنا مستقبلا، خاصة الاستحقاق الإفريقي المقبل بمناسبة تصفيات كأس إفريقيا للأمم".

جدير بالذكر أن منتخب "لبؤات الأطلس" كان قد تُوج بلقب بطولة شمال إفريقيا، الذي اختتمت فعالياته بالعاصمة التونسية، وتأتى ذلك عبر الفوز بهدفين لصفر في اللقاء الذي جمعها بالمنتخب الجزائري.

ووقعت الهدف الأول للنخبة الوطنية اللاعبة غزلان شباك في الدقيقة 49، فيما سجلت اللاعبة ابتسام الجرايدي الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية قد فاز قبل ذلك على منتخب تونس بهدف لصفر، وعلى تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى موريتانيا بخمسة أهداف لصفر، منهيا بذلك البطولة في الصف الأول برصيد 12 نقطة.