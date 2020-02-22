"ليفانتي" يهدي إلى نادي برشلونة صدارة "لاليغا"

هسبريس ـ مُتابعة

قدم "ليفانتي" هدية لبرشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفوزه على ملاحقه المباشر ريال مدريد بهدف نظيف، اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وسجل خوسيه لويس موارليس هدف المباراة الوحيد لليفانتي في الدقيقة 79. ورفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 53 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر برشلونة، حيث يلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي سجل أربعة أهداف ليقود فريقه بشلونة إلى الفوز الكبير بـ5 ـ 0 على "إيبار"، اليوم السبت أيضا، ليستعيد صدارة "لاليغا".