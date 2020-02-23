تأجيل لقاء الرجاء ونهضة الزمامرة إلى موعد لاحق

هسبورت - حمزة اشتيوي

توصلت إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بمراسلة من العصبة الاحترافية تؤكد تأجيل مباراة الفريق وضيفه نهضة الزمامرة؛ لحساب الجولة الـ17 من الدوري الاحترافي، والتي كان من المقرر إجراؤها غدا الاثنين .

وبعد جدل بين الرجاء الرياضي والعصبة الاحترافية، تقرر تأجيل هذا اللقاء إلى موعد لاحق، حتى يتمكن "الفريق الأخضر" من التحضير لمباراته المقبلة أمام ضيفه "تي. بي. مازيمبي" الكونغولي في أحسن الظروف.

جدير بالذكر أن نادي الرجاء البيضاوي سيستقبل مازيمبي، يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب كرة القدم بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.