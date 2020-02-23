ريال مدريد يخسر خدمات البلجيكي هازارد من جديد

هسبريس - إفي

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، عن إصابته بشرخ في شظية الكاحل الأيمن، ما سيجبره على التوقف عن اللعب مجددا بعدما ظل ثلاثة أشهر بعيدا عن الملاعب.

وأفاد النادي الملكي بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها هازارد، اليوم الأحد، أثبتت خطورة الإصابة التي ستحرم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من نجمه البلجيكي في فترة حاسمة من الموسم.

بيان الريال قال: "عقب الفحوصات التي خضع لها اليوم لاعبنا إيدن هازارد، على يد الفريق الطبي لريال مدريد، تبين أنه مصاب بشرخ في شظية الكاحل الأيمن. والأمر مرهون بتطور حالته".

وتعرض اللاعب البلجيكي، الذي انتقل الصيف الماضي لصفوف الفريق المدريدي قادما من تشيلسي الإنجليزي، للإصابة في المباراة التي خسرها الريال، أمس، أمام ليفانتي (0-1) في الجولة 25 من "الليغا".

وتأتي هذه الإصابة بعدما ظل اللاعب بعيدا عن الملاعب على مدار ثلاثة أشهر تقريبا، خاض بعدها مواجهتي سيلتا فيغو وليفانتي التي خرج منها مصابا.

وبذلك سيفتقد زيدان لجهود الدولي البلجيكي مجددا في وقت حاسم من الموسم، يستعد فيه لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي "تشامبيونزليغ" الأربعاء، ثم برشلونة في "الليغا" أول مارس المقبل.