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الرئيسية | رياضة | منتخب الشبان يحقق الانتصار الثالث في كأس العرب

منتخب الشبان يحقق الانتصار الثالث في كأس العرب

منتخب الشبان يحقق الانتصار الثالث في كأس العرب
هسبريس من الرباط
الأحد 23 فبراير 2020 - 21:37

تأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تغلبه على منتخب مدغشقر، اليوم الأحد، بهدفين لواحد في ختام مباريات الدور الأول عن المجموعة الثانية.

وجاء تأهل المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب البرتغالي جواو أروزو، بعدما احتل الرتبة الأولى في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات أمام كل من البحرين وجيبوتي ومدغشقر.

ووقع الهدف الأول للمنتخب الوطني في هذه المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، وقادها الحكم القطري سعود بن العذبة، اللاعب عمر العمراني في الدقيقة 50، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب المهدي المبارك في الدقيقة 85 من ضربة جزاء. وسجل هدف منتخب مدغشقر اللاعب أرنود في الدقيقة 75.

وعن المجموعة نفسها، ضمِن منتخب البحرين التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على نظيره الجيبوتي، اليوم الأحد، بهدفين لواحد، ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز الثاني.

كما تأهل إلى دور الربع منتخب العراق عن المجموعة الأولى بعد فوزه بهدفين دون رد على نظيره الموريتاني، اليوم الأحد أيضا، ليحتل المرتبة الثانية بـ4 نقاط وراء منتخب تونس الذي كان أول من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الموالي بعد اعتلائه صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتختتم غدا الاثنين مباريات الدور الأول بإجراء أربع مباريات، تجمع بين مصر وفلسطين، والسعودية والجزائر عن المجموعة الثالثة، والسودان والإمارات، وليبيا والسنغال عن المجموعة الرابعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عاشق المغرب الأحد 23 فبراير 2020 - 21:43
اللهم زد وبارك..هنيئا لأبناءنا
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2 - احمد الأحد 23 فبراير 2020 - 22:18
هذا المنتخب هو الذي يجب ان يشارك في الشان 2020 لكسب مزيد من التجربة والاحتكاك وهؤلاء اللاعبين هم المستقبل .
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