24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لبابة لعلج تعرض "المادة بأصوات متعددة" في تطوان (5.00)

  2. مراكش تستعد لاستقبال مؤتمر طبي باللغة العربية (5.00)

  3. مدربة المنتخب النسوي: "لبؤات الأطلس" فخورات بلقب شمال إفريقيا (5.00)

  4. "مزامزة" الجنوبية .. حزام الهشاشة والفقر يطوّق عاصمة الشاوية (5.00)

  5. سعد اليماني .. مغربي يقود "ثورة" في تجربة التعليم الجامعي بأمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري المصري لكرة القدم

الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري المصري لكرة القدم

الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري المصري لكرة القدم
هسبريس - و.م.ع
الأحد 23 فبراير 2020 - 20:20

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، انسحابه من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال بيان نشره النادي على موقعه الإلكتروني، إن "مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري".

وعزا المجلس قراره إلى "عدم شرعية" اللجنة الخماسية المكلفة بتسيير كرة القدم. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أسند إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري للجنة تضم 5 أعضاء وذلك بعد تقديم أعضاء الاتحاد لاستقالتهم عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر، في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

ويأتي قرار انسحاب الزمالك، قبيل مواجهته لغريمه الأهلي غدا الإثنين، في قمة الدوري الممتاز.

وهدد رئيس النادي مرتضى منصور، مساء أمس، بعدم استكمال بطولة الدوري في حال توقيع أي عقوبة ضده على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري التي جرت الخميس الماضي بأبوظبي.

وتوج الزمالك بلقبه الرابع في تاريخ بطولة السوبر بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. وشهد اللقاء أحداثا مؤسفة بين لاعبي الفريقين.

وعقب ذلك، قررت لجنة القيم والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس، إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 3 مباريات بالإضافة إلى أداء عقوبة مالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - وكواك الحق الأحد 23 فبراير 2020 - 22:05
حال الزمالك كحال السياسة عموما بابلوطن العربي :
عبث و صراع و تهافت على المصالح ثم الانسحاب مع التهديد
الزمن كأهله و أهله كما نرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - شرف 58 الأحد 23 فبراير 2020 - 22:19
هؤلاء المصريين يذهبون بعيدا في الرياضة وخاصة في كرة القدم.الى هذه الدرجة وجب الانسحاب؟ انت تلعب في دوري مصري وليس مع اسراءيل.في شمال افريقيا هناك الجزاءربون والمغاربة وحدهم اللذين يتسمون بالروح الرياضية.التونسبون واللبيبيون والمصريون لما يخسروا فانتظر الزوبعة والبيانات الفارغة والتعصب.فمثلا بعض المسؤولين في مصر يتهمون المغرب بالسحر في بعض المباريات.لو كان لنا ذلك لفزنا بكاس العاام.قمة التخلف.وكذلك بعض التونسيون اقروا لاكثر مز هذا .في قضية الوداد والترجي يفولون ان الملك محمد السادس تدخل وووو......لاداعي .المغرب والجزاءر وحتى مورينانيا يتسمون بعقلية الاوروبي .لما يخسر مبارة كرة القدم يصفق و يطوي الصفحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.