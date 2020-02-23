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كُتّاب وآراء
الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري المصري لكرة القدم
أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، انسحابه من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال بيان نشره النادي على موقعه الإلكتروني، إن "مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري".
وعزا المجلس قراره إلى "عدم شرعية" اللجنة الخماسية المكلفة بتسيير كرة القدم. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أسند إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري للجنة تضم 5 أعضاء وذلك بعد تقديم أعضاء الاتحاد لاستقالتهم عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر، في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.
ويأتي قرار انسحاب الزمالك، قبيل مواجهته لغريمه الأهلي غدا الإثنين، في قمة الدوري الممتاز.
وهدد رئيس النادي مرتضى منصور، مساء أمس، بعدم استكمال بطولة الدوري في حال توقيع أي عقوبة ضده على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري التي جرت الخميس الماضي بأبوظبي.
وتوج الزمالك بلقبه الرابع في تاريخ بطولة السوبر بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي. وشهد اللقاء أحداثا مؤسفة بين لاعبي الفريقين.
وعقب ذلك، قررت لجنة القيم والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس، إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 3 مباريات بالإضافة إلى أداء عقوبة مالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
عبث و صراع و تهافت على المصالح ثم الانسحاب مع التهديد
الزمن كأهله و أهله كما نرى