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كُتّاب وآراء
أولمبيك خريبكة يعود بالفوز من ملعب حسنية أكادير
انهزم فريق حسنية أكادير أمام ضيفه فريق أولمبيك خريبكة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير بأكادير، برسم منافسات الدورة ال17 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدفي فريق أولمبيك خريبكة نجيب المعتني (د64) وجلال طاشطاش (د67)، فيما سجل لفريق حسنية أكادير يوسف الفحلي (د91).
واحتل فريق أولمبيك خريبكة بعد هذا الفوز، المركز الحادي عشر إلى جانب فريق أولمبيك آسفي برصيد 19 نقطة، فيما ظل فريق حسنية أكادير في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.