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كُتّاب وآراء
الموت يغيّب عمرو فهمي سكرتير "الكاف" السابق
توفي عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) السابق، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 37 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وتولى فهمي منصب سكرتير عام الـ"كاف" قبل أن يقال من منصبه بعد اتهامه لأحمد أحمد رئيس الاتحاد بالفساد.
والتحق فهمي بالعمل في "كاف" كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، كما عمل منسقا مساعدا في بطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، وقد تم تعيينه مديرا عاما لبطولات أفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، وبعدها مديرا لبطولتي كأس أمم أفريقيا 2013 و2015، كما عمل مساعدا منسقا في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.