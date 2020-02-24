24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهامات متبادلة تحبط "الجامعة الصيفية" للأمازيغية (5.00)

  2. هجرة الأدمغة (5.00)

  3. جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات (5.00)

  4. المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية في إفريقيا .. والجزائر الأسوأ (5.00)

  5. "أم الربيع" يسجل أكبر تراجع في خزن مياه السدود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ملاكمون مغاربة يبحثون عن "بطائق أولمبيّة" بدكار

ملاكمون مغاربة يبحثون عن "بطائق أولمبيّة" بدكار

ملاكمون مغاربة يبحثون عن "بطائق أولمبيّة" بدكار
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 24 فبراير 2020 - 11:20

تأهل المغربي نادر عبد الحق الى دور الربع النهائي من بطولة الملاكمة المقامة في العاصمة السنغالية دكار، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وهزم الملاكم المغربي في دور الثمن الأوغندي عدنان ياسين بالنقط (5-0) وذلك في فئة وزن 63 كيلوغراما، وللحصول على مقعد في الدور نصف النهائي سيلتقي موهلرب خوبوشيان، من ليسوتو، غدا الثلاثاء.

وتمكن المغربي أنس الزريفي عمراني في وزن أقل من 75 كيلوغراما، كذلك، من ضمان تذكرة الربع النهائي على حساب الإثيوبي ميتيكو نيكا تيميسجين، بعد أن أوقف الحكم المباراة.

وسيواجه في الجولة المقبلة الأوغندي سيموجي كافوما دافيد، غدا الثلاثاء، بينما انهزم سعيد مرتجى (- 52 كلغ ) بالنقاط (5-0) على يد البوتسواني محمد رجب أوتوكيلي في دور الـثمن .

ولدى الاناث ، فازت شيماء الراضي (- 60 كلغ) على المالية ماري نويل ديارا، بعد أن أوقف الحكم المباراة، وستواجه الكونغولية يومبا تريز نعومي في دور الربع نهائي.

هذا الحدث الرياضي الكبير في الملاكمة الإفريقية، الذي يتواصل الى غاية 29 فبراير الجاري بمشاركة ما لا يقل عن 221 رياضيا (164 ذكورا و57 إناثا) يمثلون 39 بلدا، سيمكن المنافسين من الظفر بـ33 تذكرة للموعد الأولمبي القادم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.