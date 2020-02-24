ملاكمون مغاربة يبحثون عن "بطائق أولمبيّة" بدكار

هسبريس - و.م.ع

تأهل المغربي نادر عبد الحق الى دور الربع النهائي من بطولة الملاكمة المقامة في العاصمة السنغالية دكار، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وهزم الملاكم المغربي في دور الثمن الأوغندي عدنان ياسين بالنقط (5-0) وذلك في فئة وزن 63 كيلوغراما، وللحصول على مقعد في الدور نصف النهائي سيلتقي موهلرب خوبوشيان، من ليسوتو، غدا الثلاثاء.

وتمكن المغربي أنس الزريفي عمراني في وزن أقل من 75 كيلوغراما، كذلك، من ضمان تذكرة الربع النهائي على حساب الإثيوبي ميتيكو نيكا تيميسجين، بعد أن أوقف الحكم المباراة.

وسيواجه في الجولة المقبلة الأوغندي سيموجي كافوما دافيد، غدا الثلاثاء، بينما انهزم سعيد مرتجى (- 52 كلغ ) بالنقاط (5-0) على يد البوتسواني محمد رجب أوتوكيلي في دور الـثمن .

ولدى الاناث ، فازت شيماء الراضي (- 60 كلغ) على المالية ماري نويل ديارا، بعد أن أوقف الحكم المباراة، وستواجه الكونغولية يومبا تريز نعومي في دور الربع نهائي.

هذا الحدث الرياضي الكبير في الملاكمة الإفريقية، الذي يتواصل الى غاية 29 فبراير الجاري بمشاركة ما لا يقل عن 221 رياضيا (164 ذكورا و57 إناثا) يمثلون 39 بلدا، سيمكن المنافسين من الظفر بـ33 تذكرة للموعد الأولمبي القادم.