24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:00
|13:46
|16:52
|19:23
|20:38
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سجناء سابقون بالنواصر يحظون بمشاريع اجتماعية
- مبادرة تستطلع الآراء الشبابيّة في جهات المملكة حول نموذج التنمية
- اتهامات متبادلة تحبط "الجامعة الصيفية" للأمازيغية
- هجرة الأدمغة
- جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات
المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية في إفريقيا .. والجزائر الأسوأ (5.00)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تقرع "طبول الحرب" في وجه المغرب - (73)
- الحكومة الإسبانية تتبرأ من "استقبال وزاري" لوفد جبهة البوليساريو - (61)
- شعارات تجهر برفض "الفساد والحڭرَة" من شوارع العاصمة الاقتصادية - (41)
- رئيس الجزائر يستعين بمستشار أمنيّ يعادي المغاربة - (39)
- الموثقون يطالبون بتحديد الأتعاب ويلوّحون بإضراب وطني ليومين - (28)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملاكمون مغاربة يبحثون عن "بطائق أولمبيّة" بدكار
تأهل المغربي نادر عبد الحق الى دور الربع النهائي من بطولة الملاكمة المقامة في العاصمة السنغالية دكار، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وهزم الملاكم المغربي في دور الثمن الأوغندي عدنان ياسين بالنقط (5-0) وذلك في فئة وزن 63 كيلوغراما، وللحصول على مقعد في الدور نصف النهائي سيلتقي موهلرب خوبوشيان، من ليسوتو، غدا الثلاثاء.
وتمكن المغربي أنس الزريفي عمراني في وزن أقل من 75 كيلوغراما، كذلك، من ضمان تذكرة الربع النهائي على حساب الإثيوبي ميتيكو نيكا تيميسجين، بعد أن أوقف الحكم المباراة.
وسيواجه في الجولة المقبلة الأوغندي سيموجي كافوما دافيد، غدا الثلاثاء، بينما انهزم سعيد مرتجى (- 52 كلغ ) بالنقاط (5-0) على يد البوتسواني محمد رجب أوتوكيلي في دور الـثمن .
ولدى الاناث ، فازت شيماء الراضي (- 60 كلغ) على المالية ماري نويل ديارا، بعد أن أوقف الحكم المباراة، وستواجه الكونغولية يومبا تريز نعومي في دور الربع نهائي.
هذا الحدث الرياضي الكبير في الملاكمة الإفريقية، الذي يتواصل الى غاية 29 فبراير الجاري بمشاركة ما لا يقل عن 221 رياضيا (164 ذكورا و57 إناثا) يمثلون 39 بلدا، سيمكن المنافسين من الظفر بـ33 تذكرة للموعد الأولمبي القادم.