‪تشلسي يعلن التوصل إلى اتفاق نهائي مع زياش

أوعنا بلعيد

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، وافق على جميع شروط عقده الجديد مع إدارة البلوز.

وقال الفريق الإنجليزي إن صانع ألعاب أياكس أمستردام، وبعد أن توصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع إدارة البلوز في ما يتعلق بشروط عقده، فإنه سيوقع بذلك عقدا مدته خمس سنوات، على أن ينضم إلى المجموعة ابتداء من مطلع يوليوز المقبل، بعد إنهاء الموسم مع فريقه الحالي أياكس.

وأوضح مسؤولو تشلسي: "تم الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن إبرام صفقة مع أياكس لتوقيع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، شرط موافقته على الشروط الشخصية".

وتابعت إدارة البلوز في بيانها الرسمي بأنه بناءً على موافقة زياش على هذه الشروط فإن اللاعب سعيد بالانضمام إلى فريقه الجديد صيفا، إذ صرح قائلا: "أنا مسرور وفخور بالتوقيع مع ناد ضخم مثل تشيلسي. أتطلع للموسم المقبل وآمل أن نتمكن من تحقيق أمور رائعة معًا".

وقالت مارينا جرانوفيسكايا، مديرة النادي اللندني، إن متوسط ميدان الأسود كان الهدف الرئيسي للفريق في سوق الانتقالات، وزادت: "زياش واحد من أخطر المهاجمين في أوروبا في السنوات الأخيرة، تابعنا ذلك بشكل مباشر في مواجهتنا أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا".

وأضافت جرانوفيسكايا: "نتمنى لحكيم زياش وأياكس كل التوفيق حتى بقية الموسم، ونحن نتطلع للترحيب به في ستامفورد بريدج هذا الصيف".

في هذا الموسم، رأى أنصار تشلسي جودة المهاجم المولد في مكان قريب عندما واجه البلوز في دوري أبطال أوروبا مع أياكس، على ملعب ستامفورد بريدج، حيث صنع النجم المغربي ثلاثة أهداف من أهداف الزائرين الأربعة، بعدما أثبت خطورته على الجهة اليمنى وكان نجم المباراة الأول.

وتألق اللاعب سالف الذكر بقميص العملاق الهولندي، إذ ساهم في وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2017، وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما فاز بالثنائية المحلية في الموسم ذاته، وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الهولندي عام 2018، وتمكن هذا الموسم من تسجيل تسعة أهداف في جميع المسابقات، كما قدم 4 تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.