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الرئيسية | رياضة | النصر الليبي يختار القاهرة لتحضير لقاء الحسنية

النصر الليبي يختار القاهرة لتحضير لقاء الحسنية

النصر الليبي يختار القاهرة لتحضير لقاء الحسنية
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 07:52

اختار مسؤولو فريق النصر الليبي لكرة القدم مدينة القاهرة المصرية لإكمال التحضيرات لمواجهة ممثل الكرة المغربية حسنية أكادير، في المباراة التي ستجمع بينهما برسم ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحلت بعثة الفريق الليبي مساء الأحد بالعاصمة المصرية بغية الدخول في تربص إعدادي تأهبا لملاقاة الغزالة السوسية في الأول من مارس المقبل، في ملعب لم يتم تحديده بعد من قبل المسؤولين.

وكان الفريق الليبي أجرى آخر تدريباته في ليبيا يوم السبت الماضي، بحضور كل اللاعبين، إذ سيواجه حسنية أكادير بصفوف مكتملة بعدما استعاد كل عناصره، بما فيها الأسماء التي غابت عنه سابقا لأسباب مختلفة.

ويراهن ممثل الكرة الليبية على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الحسنية، وهو ما أكده اللاعب أحمد الهرام، مشيرا إلى أن فريقه جاهز لتمثيل ليبيا، ووعد الجماهير بتحقيق الانتصار، مؤكداً أن المجموعة قادرة على اجتياز منافسها المغربي.

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