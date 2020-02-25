الحافيظي يطالب إدارة فريق الرجاء بـ540 مليونا‬

أوعنا بلعيد

طالب عبد الإله الحافيظي، نجم الرجاء الرياضي لكرة القدم، بحصوله على ديونه العالقة في ذمة "الفريق الأخضر"، رغم موافقته على تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 450 مليون سنتيم للموسم الواحد.

وحسب مصدر لهسبريس فقد رفض النجم الرجاوي ووكيل أعماله المقترح الذي تقدم به المكتب المسير للنسور الخضر، والمتعلق بإدراج ديون اللاعب العالقة في ذمة الفريق ضمن بنود عقده الجديد، الذي سيوقعه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب سالف الذكر أصر على عدم إدراج ديونه في عقده الجديد، ومن أجل ذلك طالب الإدارة الرجاوية بضرورة أدائها له، وتقدر بحوالي 540 مليون سنتيم، موزعة على 180 مليون سنتيم لم يتوصل بها في الموسم قبل الماضي، و360 مليون في الموسم الماضي.

وقرر الرجاء الرفع من منحة توقيع اللاعب الحافيظي بغية إقناعه بالاستمرار مع المجموعة بعد العروض المغرية التي توصل بها، بالإضافة إلى انتشار شائعات اهتمام الغريم التقليدي الوداد بخدماته، وهو ما دفع إدارة ناديه نحو الإسراع بغلق الملف، وذلك بالتوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع اللاعب ووكيل أعماله.

وسيصبح نجم النسور الخضر صاحب أعلى منحة توقيع في تاريخ الرجاء بعدما وافق المكتب المسير على منحه 450 مليون سنتيم في الموسم الواحد، ليبلغ مجموع ما سيتحصل عليه خلال موسمين 900 مليون سنتيم.

ويرفض اللاعب تكرار ما حدث عندما وافق خلال فترة رئاسة سعيد حسبان على إدراج ديونه في العقد الذي جدده مع الرجاء، إذ اشترط على المكتب الحالي برئاسة جواد الزيات الحصول على ديونه أو اللجوء إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بغية استخلاصها.