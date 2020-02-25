فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا"

أوعنا بلعيد

يقترب الدولي المغربي زهير فضال، لاعب ريال بيتيس لكرة القدم، من خوض تجربة احترافية جديدة داخل الملاعب الإسبانية، وهذه المرة بقميص خفافيش فالنسيا، بعدما طالب الطاقم التقني للأخير باستقدامه بغية الاستفادة من تجربته في الخط الدفاعي.

وحسب ما كشفته مصادر إسبانية عديدة، من بينها "Eldesmarque"، فإن خطة فالنسيا الرامية إلى التوقيع مع المدافع المغربي دخلت مراحلها النهائية بعدما تم تسريع وتيرة المفاوضات في الأيام الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة فالنسيا اختارت المدافع فضال ليكون خير معوض للأرجنتيني إيزكييل غاراي، الذي تعرض لإصابة خطيرة أنهت موسمه وتسببت في تركه فجوة في الخط الخلفي للخفافيش الإسبانية.

من جانبها قالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية إن المدافع المغربي وافق بالفعل على شروط انضمامه إلى فالنسيا، والأمر الوحيد المتبقي لإغلاق العملية أن الناديين ينتظران إنهاء بعض اللمسات الأخيرة من أجل إعلان الصفقة رسميا.

وأوضح المصدر المذكور أن إدارة فالنسيا قررت إغلاق ملف التعاقد مع اللاعب البديل لغراي، لاسيما بعد أن ضغط القائد داني باريخو علنا على النادي، داعيا إلى السرعة في التوقيع مع مدافع يشغل هذا المركز.

وتابع المصدر بأن إدارة الخفافيش استفادت من الانفراجة التي أحدثها موقف المكتب المسير لريال بيتيس عندما أكد استعداده للتفاوض بخصوص نقل المدافع المغربي إلى الميستايا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم فضال بنادي فالنسيا، الذي أبدى اهتمامه في وقت سابق بخدمات المدافع المغربي، بينما علق الأخير على تلك الشائعات عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "تويتر"، واصفا ما يحصل بالقول: "بلاه بلاه بلاه"، في إشارة منه إلى عدم جدية تلك الأنباء، قبل أن يعود لاحقا إلى حذف "التغريدة".