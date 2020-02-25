24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تفشّي فيروس "كورونا" ينعكس على أبرز الأحداث الرياضية الدولية (5.00)

  2. عدم اختصاص البرلمان في حل "الإيركام" (5.00)

  3. المملكة بعيون أمريكيّين .. بلد مضياف وشعب طيب (5.00)

  4. جثة متحللة لأستاذ تستنفر شرطة سيدي سليمان‬ (5.00)

  5. لقاء يعزز شراكة القصر الكبير ولاغوس البرتغالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا"

فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا"

فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 10:36

يقترب الدولي المغربي زهير فضال، لاعب ريال بيتيس لكرة القدم، من خوض تجربة احترافية جديدة داخل الملاعب الإسبانية، وهذه المرة بقميص خفافيش فالنسيا، بعدما طالب الطاقم التقني للأخير باستقدامه بغية الاستفادة من تجربته في الخط الدفاعي.

وحسب ما كشفته مصادر إسبانية عديدة، من بينها "Eldesmarque"، فإن خطة فالنسيا الرامية إلى التوقيع مع المدافع المغربي دخلت مراحلها النهائية بعدما تم تسريع وتيرة المفاوضات في الأيام الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة فالنسيا اختارت المدافع فضال ليكون خير معوض للأرجنتيني إيزكييل غاراي، الذي تعرض لإصابة خطيرة أنهت موسمه وتسببت في تركه فجوة في الخط الخلفي للخفافيش الإسبانية.

من جانبها قالت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية إن المدافع المغربي وافق بالفعل على شروط انضمامه إلى فالنسيا، والأمر الوحيد المتبقي لإغلاق العملية أن الناديين ينتظران إنهاء بعض اللمسات الأخيرة من أجل إعلان الصفقة رسميا.

وأوضح المصدر المذكور أن إدارة فالنسيا قررت إغلاق ملف التعاقد مع اللاعب البديل لغراي، لاسيما بعد أن ضغط القائد داني باريخو علنا على النادي، داعيا إلى السرعة في التوقيع مع مدافع يشغل هذا المركز.

وتابع المصدر بأن إدارة الخفافيش استفادت من الانفراجة التي أحدثها موقف المكتب المسير لريال بيتيس عندما أكد استعداده للتفاوض بخصوص نقل المدافع المغربي إلى الميستايا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم فضال بنادي فالنسيا، الذي أبدى اهتمامه في وقت سابق بخدمات المدافع المغربي، بينما علق الأخير على تلك الشائعات عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "تويتر"، واصفا ما يحصل بالقول: "بلاه بلاه بلاه"، في إشارة منه إلى عدم جدية تلك الأنباء، قبل أن يعود لاحقا إلى حذف "التغريدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.