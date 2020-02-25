بناء مسجد يدفع "تبون" إلى التنويه باللاعب محرز

هسبريس ـ مُتابعة

أثنى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على "رفعة أخلاق قائد المنتخب الجزائري رياض محرز"، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، والتزامه تجاه أبناء بلده.

وقال تبون في تغريدة له عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحية كبيرة لابن الجزائر البار، النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة".

وكانت قناة "البلاد" التليفزيونية قد بثت تحقيقا حول الأعمال الخيرية لمحرز؛ خاصة تكفله ببناء مسجد ببلدة بني سنوس، بولاية تلمسان غرب الجزائر، مسقط رأس والده المتوفى.

وأجمعت شهادات المعنيين على رفعة أخلاق محرز وتواضعه، وأكد المسؤول عن بناء المسجد أن اللاعب يأمل في انتهاء الأشغال فيه قبل نهاية العام الجاري؛ ليكون وقفا خيريا لوالده الراحل.

وأضاف: "في البداية، كان محرز يريد المساعدة في بناء هذا المسجد قبل أن يقرر التكفل بإنهاء الأشغال. منذ كان صغيرا كانت أمنيته بناء مسجد لأن والده مدفون بالمقبرة المحاذية".