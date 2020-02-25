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الرئيسية | رياضة | بناء مسجد يدفع "تبون" إلى التنويه باللاعب محرز

بناء مسجد يدفع "تبون" إلى التنويه باللاعب محرز

بناء مسجد يدفع "تبون" إلى التنويه باللاعب محرز
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 14:34

أثنى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على "رفعة أخلاق قائد المنتخب الجزائري رياض محرز"، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، والتزامه تجاه أبناء بلده.

وقال تبون في تغريدة له عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحية كبيرة لابن الجزائر البار، النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة".

وكانت قناة "البلاد" التليفزيونية قد بثت تحقيقا حول الأعمال الخيرية لمحرز؛ خاصة تكفله ببناء مسجد ببلدة بني سنوس، بولاية تلمسان غرب الجزائر، مسقط رأس والده المتوفى.

وأجمعت شهادات المعنيين على رفعة أخلاق محرز وتواضعه، وأكد المسؤول عن بناء المسجد أن اللاعب يأمل في انتهاء الأشغال فيه قبل نهاية العام الجاري؛ ليكون وقفا خيريا لوالده الراحل.

وأضاف: "في البداية، كان محرز يريد المساعدة في بناء هذا المسجد قبل أن يقرر التكفل بإنهاء الأشغال. منذ كان صغيرا كانت أمنيته بناء مسجد لأن والده مدفون بالمقبرة المحاذية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - med الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 14:59
دع الشاب وشانه يفعل الخير، لكي لا تعاديه بخداعك وشرك يا.....
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2 - Excellence الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:00
رياض محرز لاعب فرنسي من مواليد 21.02.1991 ب Sarcelles بضاحية باريس من ابوين من تلمسان .حين تزداد وتدرس وتعيش في بلد حضارة وتقدم فافعالك ستكون راقية .تبون كاغلب اعضاء العصابات الحاكمة يبحث عن تلميع صورته
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2
3 - زيزو الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:02
الله يعطيه الصحه و العافيه،،إن شاء الله شي لعابة دياولنا إديرو بحالو.
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3
4 - صحراوي تحت الخيمة الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:09
فليكن قدوة لك في إتمام بناء أكبر مسجد الذي تحاولون من خلاله تجاوز ماحققه الجار ببناء مسجد الحسن الثاني، وديما غادي نبقاو سابقين وانتوما كتقلدو فينا
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-11
5 - -مغربي- الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:11
التجارة بالدين وما أدراك ما التجارة بالدين
كان عليه يبني مدرسة لكي يساهم في التنوير وليس في التجهيل
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-6
6 - قاسح خير من كذاب الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 15:14
أتمنى أن اللاعبين المحترفين المغاربة و الابطال اارياضيون يمولون اعمال خيرية على غرار ما يقوم به الرياضيون العالميون في كل بقاع العالم . ماذا فعل هشام الكروج و نور الدين النيبت و عزيز بودربالة و بادو الزاكي و آخرون ؟ أم لا زالوا يطمعون في اكراميات الدولة .
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