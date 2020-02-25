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الوداد يعلن رسميا تعيين "غاريدو" مدربا للفريق
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 18:24
تم صباح اليوم بمركب محمد بن جلون بالدار البيضاء تعيين خوان كارلوس غاريدو مدربا للفريق الأول لكرة القدم لنادي الوداد الرياضي، خلفا للمدرب سيباستيان دوسابر.، كما كانت "هسبورت" قد أعلنت من قبل
وبعد توقيع العقد، سيباشر غاريدو مهامه اليوم من خلال تسيير المعسكر التدريبي المقام حاليا للفريق الأول استعدادا لمباراة ربع نهائي عصبة أبطال إفريقيا، و التي ستجمع الوداد بنجم الساحل التونسي السبت المقبل، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.