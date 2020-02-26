المغربي رويز يشعل المنافسة بين البارصا والريال

أوعنا بلعيد

دخل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم سباق التعاقد مع الموهبة المغربية قيس رويز، متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ من العمر 17 سنة، والذي تسعى العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة إلى الظفر بخدماته.

وحسب ما كشفته مصادر عديدة، من بينها "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة برشلونة أوكلت مهمة التعاقد مع الموهوب المغربي لمدير أكاديميتها باتريك كلويفرت، بغية إتمام الصفقة، لاسيما أن عقد اللاعب مع سان جيرمان سينتهي يوم 30 يونيو من العام المقبل.

وأضاف موقع "فيتشاخيس" المتخصص في سوق الانتقالات العالمية أن مسؤولي البلوغرانا عبروا خلال الأيام الأخيرة عن رغبتهم في استعادة اللاعب المغربي، الذي سبق أن لعب رفقة الفئات السنية بمدرسة لاماسيا، إذ تحدوهم رغبة كبيرة في التعاقد معه رغم العلاقة المتوترة بين إدارة الناديين الكتلاني والباريسي.

ولن تكون مهمة برشلونة في التعاقد مع اللاعب المذكور بالسهلة أبدا، لاسيما أن فريق ريال مدريد، الغريم التقليدي للكتلان، حسب ما كشفته مصادر موقع "Defensacentral" الإسباني، يرغب بدوره في التعاقد مع اللاعب.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الملكي لا تنوي بدء المفاوضات مباشرة مع اللاعب ووكيل أعماله، بل تفضل إقناع نادي العاصمة الفرنسية بالتخلي عنه بحكم العلاقة الجيدة التي تربط الناديين.

ويجد مسؤولو الفريق الباريسي صعوبة كبيرة في إقناع اللاعب بعرضهم الجديد مقابل التمديد، لاسيما أن الموهوب المغربي رفض عرضين من إدارة نادي باريس سان جيرمان لتمديد فترة بقائه مع المجموعة، وهي الإشارة التي التقطتها جل الأندية المهتمة بخدماته.

يذكر أن النادي الملكي، وفي حال نجاحه في إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب اليافع، فإنه سيلعب رفقة فريق شبان الريال "الكاستيا"، الذي يشرف على تدريبه أيقونة النادي راؤول غونزاليس.