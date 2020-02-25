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الرئيسية | رياضة | حجز 40 وحدة من "الشهب الاصطناعية المحظورة"

حجز 40 وحدة من "الشهب الاصطناعية المحظورة"

حجز 40 وحدة من "الشهب الاصطناعية المحظورة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:05

تمكنت عناصر خلية الأمن الرياضي التابعة للأمن الإقليمي بآسفي من حجز 40 وحدة من الشهب الاصطناعية المحظورة، وذلك في إطار العمليات الأمنية الاستباقية لتأمين مباراة كرة القدم التي جمعت، زوال اليوم الثلاثاء، بين فريقي الجيش الملكي وأولمبيك آسفي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التفتيش القبلي للتجهيزات الداخلية للملعب المحلي "المسيرة" بمدينة آسفي ومحيطه الخارجي، كانت قد أسفرت عن ضبط هذه الشهب الاصطناعية محظورة الاستعمال في المباريات الرياضية، مخبأة داخل أحد التجاويف بالقرب من المنصات المخصصة للجمهور.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المحجوزات تنضاف إلى أكثر من 200 وحدة من الشهب الاصطناعية تم حجزها من قبل مصالح الأمن الوطني على هامش مباراة سابقة بين فريق كرة القدم المحلي وفريق اتحاد جدة السعودي برسم كأس محمد السادس للأندية العربية.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، تتواصل العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف الفرق والمصالح الأمنية من أجل المحافظة على النظام وتأمين الأجواء المناسبة لمقابلة كرة القدم، برسم البطولة الوطنية الاحترافية.

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1 - مستغرب الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:52
في وقت مضى كان الكل يشيد بالشهب الاصطناعية والفرجة التي تضفيها على المدرجات فجاة اصبح الكل يشجب استعمالها في المغرب نعرف ان المواطن يأتي في اخر قائمة الاهتمامات فلا يمكن الحديث عن المنع بسبب الخطر الذي يمكن ان تسببه للجماهير أظن انه مبالغة بعض الجماهير في استعمال الشماريخ والذي يؤدي الى توقيف المباريات هو السبب الرئيسي المهم بغض النظر عن ان كنا مع أو ضد هته الشهب المهم ان حل أي مشكل يبدا من المنبع راه ملي كيفيض عليك الما فالدار كتمشي تسد الروبيني عاد كتبدا تجفف الحل في من يدخل هته البضاعة عبر الحدود
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