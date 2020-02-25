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كُتّاب وآراء
أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه الجيش الملكي
تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه فريق الجيش الملكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة ال17 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وكان فريق الجيش الملكي سباقا للتسجيل بواسطة جوزيف كيدي كنادو (د34)، قبل أن يعدل حمزة خابا النتيجة لفريق أولمبيك آسفي عن طريق ضربة جزاء (د 84).
وعرفت المباراة التي قادها الحكم زين العلوي منصف، طرد حارس مرمى نادي أولمبيك آسفي، ماجيد مختار (د95).
واحتل فريق الجيش الملكي بعد هذا التعادل المركز الرابع برصيد 29 نقطة، فيما حل فريق أولمبيك آسفي في المركز العاشر إلى جانب فريق نهضة الزمامرة برصيد 20 نقطة.