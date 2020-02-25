المغرب التطواني يتعادل سلبا مع رجاء بني ملال

هسبريس من الرباط

لم يفلح فريق المغرب التطواني في كسب النقاط الثلاث للمباراة التي جمعته بضيفه فريق رجاء بني ملال، اليوم، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وقد احتل المغرب التطواني الرتبة الثامنة بالنتيجة المسجلة برصيد 22 نقطة، في حين يواصل فريق رجاء بني ملال تذيل أسفل ترتيب البطولة الاحترافية الوطنية.

وكان فريق أولمبيك آسفي قد تعادل بدوره مع ضيفه فريق الجيش الملكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي.