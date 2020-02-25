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كُتّاب وآراء
"أبطال أوروبا".. بايرن ميونخ يهزم تشيلسي بثلاثية
قاد اللاعب الدولي الشاب سيرج نابري فريقه بايرن ميونخ الألماني لفوز مثير على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 3-0، اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وسجل نابري الهدفين الأول والثاني للنادي البافاري في غضون ثلاث دقائق فيما تألق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت حيث صنع أول هدفين وتكفل بتسجيل الهدف الثالث ليقرب بايرن كثيرا من التأهل لدور الثمانية للبطولة.
وتقدم نابري بهدف في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي قابلها نابري بتسديدة قوية في الشباك.
وفي الدقيقة 54 سجل نابري ثاني أهدافه بعد تمريرة جديدة من ليفاندوفسكي سدد على إثرها اللاعب الشاب كرة زاحفة في شباك أصحاب الأرض.
وفي الدقيقة 77 وضع ليفاندوفسكي بصمة جديدة بتسجيله الهدف الثالث عبر تسديدة من داخل منطقة الست ياردات بعد تمريرة ذكية من ألفونسو ديفيز.