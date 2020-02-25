التعادل الإيجابي 1-1 ينهي مباراة برشلونة ونابولي

هسبريس - د.ب.أ (صور: أ.ف.ب)

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم البلجيكي درايس ميرتينز بهدف لنابولي في الدقيقة 30 ثم تعادل الفرنسي أنطوان غريزمان لبرشلونة في الدقيقة 57.

وانهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 89.

ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني ثم يلتقي في 18 مارس المقبل مع نابولي في مباراة الإياب.