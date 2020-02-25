24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا" (5.00)

  2. الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت (5.00)

  3. الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة (5.00)

  4. "مغاربة إيطاليا" يخشون تكرار السيناريو الصيني بعد تفشي "كورونا" (5.00)

  5. بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | التعادل الإيجابي 1-1 ينهي مباراة برشلونة ونابولي

التعادل الإيجابي 1-1 ينهي مباراة برشلونة ونابولي

التعادل الإيجابي 1-1 ينهي مباراة برشلونة ونابولي
هسبريس - د.ب.أ (صور: أ.ف.ب)
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 22:50

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم البلجيكي درايس ميرتينز بهدف لنابولي في الدقيقة 30 ثم تعادل الفرنسي أنطوان غريزمان لبرشلونة في الدقيقة 57.

وانهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 89.

ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني ثم يلتقي في 18 مارس المقبل مع نابولي في مباراة الإياب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.