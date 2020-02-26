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الرئيسية | رياضة | "الكاف" يمنع زيمبابوي من استضافة مباريات دولية

"الكاف" يمنع زيمبابوي من استضافة مباريات دولية

"الكاف" يمنع زيمبابوي من استضافة مباريات دولية
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 13:33

منع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيمبابوي من استضافة مباريات دولية على أرضها، حتى إشعار آخر، بسبب عدم أهلية ملاعبها حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة الأربعاء.

وأوضح كوليساني غويسيلا المتحدث باسم اتحاد زيمبابوي، في بيان، أن هذا القرار أتى في أعقاب زيارة تفقدية قام بها وفد من "الكاف" إلى البلاد في نونبر الماضي، حيث وجد أن الملاعب "لا تتماشى مع المعايير" المطلوبة لاستضافة مباريات من هذا النوع.

وسيكون على منتخب زيمبابوي أن يختار أرضا محايدة لخوض مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2021، التي تستضيفها الكاميرون، والتي من المقرر أن تنطلق في مارس المقبل.

وأوقعت قرعة التصفيات منتخب زيمبابوي في المجموعة الثامنة التي تضم الجزائر، حاملة اللقب، وبوتسوانا وزامبيا.

وتقدم غويسيلا باعتذار للمشجعين، وقال إنه يجري استخدام ملاعب لا تلائم متطلبات "الكاف" و"الفيفا" منذ فترة، وصار لزاما التحرك لمعالجة هذه الثغرة.

وتعاني زيمبابوي من أزمة اقتصادية حادة منذ نحو عقدين من الزمن، زاد من شدتها في الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة التضخم ونقص المواد الأساسية، إضافة إلى الانقطاعات الواسعة والمتواصلة في التيار الكهربائي.

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