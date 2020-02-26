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الرئيسية | رياضة | "جامعة الريكبي" تعجّل انعقاد الجمع العام العادي

"جامعة الريكبي" تعجّل انعقاد الجمع العام العادي

"جامعة الريكبي" تعجّل انعقاد الجمع العام العادي
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:48

أعلنت اللجنة التحضيرية للجمع العام العادي الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لرياضة الريكبي عن يوم 29 فبراير الجاري موعدا لانعقاد هذا الجمع.

وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، أن أشغال هذا الجمع العام العادي الانتخابي ستنعقد بنادي الأولمبيك البيضاوي بالدار البيضاء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، وذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعة الملكية المغربية للريكبي.

وكانت مجموعة من الأندية الوطنية للعبة طالبت بالتعجيل بعقد هذا الجمع الذي كان مقررا يوم 30 نونبر الماضي.

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