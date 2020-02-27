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الرئيسية | رياضة | مزراوي لا يفكر في الرحيل عن أياكس خلال الصيف

مزراوي لا يفكر في الرحيل عن أياكس خلال الصيف

مزراوي لا يفكر في الرحيل عن أياكس خلال الصيف
أوعنا بلعيد
الخميس 27 فبراير 2020 - 10:57

أكد الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على فريقه، عقب العروض التي توصل بها من قبل عدة أندية ترغب في التعاقد معه في الميركاتو المقبل.

وقال المدافع المغربي الشاب في تصريح لـ"Omroep West" الهولندي: "في الحقيقة أنا أركز حاليا على مشواري مع أياكس، ولست مهتما على الإطلاق بالنوادي الأخرى، ولا بالحديث عن العروض التي توصلت بها من قبل الأندية المهتمة بخدماتي".

وأضاف اللاعب: "ما يهمني الآن أن ألعب، وتركت بقية الأمور بين يدي وكيل أعمالي ومارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس".

وبخصوص غيابه عن مباراة ناديه أمام خيتافي في ذهاب دور الـ32 برسم مسابقة اليوروبا ليغ، أوضح اللاعب ذاته: "من سوء حظي أنني تعرضت لإصابة على مستوى الكاحل، حرمتني من اللعب، وعلي أن أتقبل الأمر بكل برودة أعصاب لأن لاعب كرة القدم يكون دائما معرضا لخطر الإصابات".

وختم اللاعب حديثه قائلا إن الموسم الماضي كان أسطوريا لأياكس عندما تمكن من بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبية، بالإضافة إلى تتويجه بلقبي الدوري المحلي والكأس، قبل أن يضيف إلى خزائنه لقب السوبر الهولندي.

يشار إلى أن مدافع الأسود، البالغ من العمر 22 سنة، يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة فريقه أياكس في الانتقالات الصيفية المقبلة، على غرار مواطنه حكيم زياش الذي وقع رسميا مع تشلسي الإنجليزي، لكنه سيكمل الموسم الحالي مع العملاق الهولندي.

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