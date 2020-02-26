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كُتّاب وآراء
حارث مرشح لتعويض "لالانا" بليفربول الإنجليزي
رشحت تقارير صحافية أوروبية الدولي المغربي أمين حارث، نجم شالكه الألماني لكرة القدم، لخلافة آدم لالانا، لاعب ليفربول الإنجليزي، البالغ من العمر 31 سنة، المرتقب أن يغادر تركيبة "الريدز" في السنة المقبلة.
وحسب تقرير كشف عنه موقع "توتال ليفربول" المختص في متابعة أخبار المواهب الصاعدة في أوروبا القادرة على فرض اسمها ضمن خطط الألماني يورغان كلوب، مدرب "الريدز"، فإن النجم المغربي الشاب مرشح بقوة لخلافة متوسط ميدان متصدر البريميلغ آدم لالانا.
وأوضح المصدر المذكور أن النجم المغربي الشاب يملك من الإمكانات الفنية والتقنية والتكتيكية ما يخول له اللعب ضمن تشكيلة الداهية الألماني كلوب، الذي يرتقب أن يعزز صفوف ناديه بأسماء بعينها، لا سيما إن تم بيع أحد اللاعبين الحاليين.
ويلاحظ تطور كبير في مستوى اللاعب حارث الموسم الحالي، خاصة بعد انطلاقته الصاروخية في بداية الموسم بقميص شالكه، بعدما ساهم في 14 هدفا، سجل منها 7 أهداف وصنع مثلها لبقية رفاقه في 25 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.
وتعرف القيمة السوقية لحارث في الموسم الحالي ارتفاعا ملحوظا، بعد أن وصلت خلال الأشهر الأخيرة إلى مبلغ 30 مليون يورو، حسب المتخصص "ترانسفير ماركات".