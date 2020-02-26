24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3207:5713:4516:5319:2520:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الكرنفالات في زمَن الكُورُونَا فِيرُوس! (5.00)

  2. مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات‬ (5.00)

  3. نصف النشيطين في المغرب لا يملكون شهادة مدرسية وعقد عمل (5.00)

  4. الزفزافي: الشهادة أهون من رفع الإضراب عن الطعام (5.00)

  5. أحزاب إسبانية تدعو إلى "الجمركة الأوروبية" لمدينتي سبتة ومليلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من ملعب الريال

مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من ملعب الريال

مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من ملعب الريال
هسبريس – د.ب.أ (صور: أ.ف.ب)
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 22:54

بات مانشستر سيتي الإنجليزي على مشارف الصعود لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، إلى فوز ثمين ومستحق 2-1، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، وكان بإمكانه الفوز بعدد أوفر من الأهداف لولا تألق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال، الذي تصدى ببراعة لأكثر من هجمة خطرة للفريق الإنجليزي، الذي أصبحت مهمته سهلة إلى حد كبير في مواصلة مسيرته بالبطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، رغم سيطرة سيتي على أغلب الفترات.

وفي الشوط الثاني، بادر إيسكو بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 60، لكن المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 78 من متابعة لتمريرة زميله البلجيكي كيفن دي بروين (نجم المباراة)، الذي أحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

واضطر الريال لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد قائده سيرخيو راموس في الدقيقة 86 لتعمده عرقلة جيسوس وهو في وضع انفراد بالمرمى.

وبات يكفي مانشستر سيتي الخسارة بهدف نظيف في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه من أجل الصعود لدور الثمانية، فيما أصبح يتعين على الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، الفوز بثنائية نظيفة أو الفوز بفارق هدف شريطة تسجيله اكثر من هدفين لتفادي الخروج المبكر من المسابقة.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من أحزان الريال قبل لقائه المرتقب مع غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو الذي سيجرى بملعب (سانتياغو برنابيو) معقل الفريق الملكي يوم الأحد القادم ببطولة الدوري الإسباني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Abdelhak الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:08
فريق ضعيف وخاصة بعد رحيل كريستيانو ومجاملة الحكام لسنين طويلة قبل ظهور الvar الذي وضع حدا على الأقل للتسللات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - برشلوني الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:12
غوارديولا دائما كابوس مدريد دراكولا ههههه الان البرصا سيجهز عليهم في الكلاسيكو وكالعادة موسم صفري ههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - الوكالة القومية الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:15
زيدان مريض نفسيا بحب اللاعبين الفرنسيين
بعد سنتين سيصبح ريال مدريد فريق فرنسي خالص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - الادريسي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 23:24
مشكل الريال في التشكيل.يجب البحث عن الاظهرة وخاصة الظهير الايسر.ميندي لم يفعل شيء وتراجع مستوى مارسيلو وتراجع مودريتش وبيل وحتى بنزيمة لا اظن ان الريال سيتاهل مشاكل بالجملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.