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ليون يفاجئ ضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 22:59
تقدم فريق ليون الفرنسي، خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 1-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.
وسجل لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 لفريق ليون.
ويلتقي الفريقان يوم 17 من مارس المقبل، في ملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة تورينو الإيطالي في إياب دور الستة عشر.