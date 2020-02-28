أربعة تحدّيات تنتظر المدرب الإسباني غاريدو رفقة الوداد الرياضي

هسبورت - حمزة اشتيوي

تعاقد نادي الوداد الرياضي لكرة القدم مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو لقيادة الفريق "الأحمر" خلال ما تبقى من مباريات الموسم الكروي الحالي، خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر.

ارتباط رئيس الوداد، سعيد الناصيري، بغاريدو خلال هذه الظرفية الصعبة، سيضع المدرب الإسباني أمام أربعة تحديات حقيقية خلال الموسم الكروي الحالي.

احتواء اللاعبين

سيكون لزاما على غاريدو احتواء لاعبي الوداد بطريقة جيدة وفي أسرع وقت ممكن، لا سيما بعد المشاكل التي بات يتخبط فيها الفريق وأرخت بظلالها على المجموعة، كما أن عددا من اللاعبين مثلُوا أمام اللجنة التأديبية للنادي خلال الموسم الكروي الحالي.

تجاوز اختبار النجم

سيجد غاريدو، الربان الجديد لسفينة الوداد، نفسه أمام اختبار صعب، أياما قليلة على توليه مهمة الإشراف على الفريق، وذلك عندما يستقبل فريقه السابق النجم الساحلي التونسي، يوم غد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون الإسباني مُطالبا بدراسة خصمه واللعب بطريقة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يخوض لقاء الإياب بارتياح أكبر، وهي المباراة التي تُعتبر بمثابة الاختبار الحقيقي للمدرب الإسباني.

الدوري المحلي ودوري الأبطال

يتسلم المدرب الإسباني قيادة الوداد الرياضي وهو متصدر للدوري الاحترافي بفارق نقطة واحدة عن المطارد المباشر نهضة بركان، كما أن الوداد يسعى هذا الموسم للحفاظ على لقبه والفوز بدرع الدوري الاحترافي، وهو رهان كبير أمام غاريدو خلال إشرافه على القائمة الفنية للفريق "الأحمر".

الأهداف المسطرة بين غاريدو وإدارة الوداد لم تقتصر فقط على الفوز بالدوري الاحترافي، بل سيكون المدرب الإسباني مطالبا بالصعود إلى "البوديوم" والتربع على عرش القارة "السمراء" بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، أو على الأقل الوصول إلى المباراة النهائية، بحكم أن "كتيبة" الوداد اعتادت على التألق في دوري الأبطال خلال السنوات الأخيرة.

وضع بصمة على الفريق كما فعل البنزرتي

جماهير الوداد ربما لم تستمتع بفريقها كما تُريد منذ الفترة التي قاد خلالها التونسي فوزي البنزرتي الفريق "الأحمر"، حيث كان للوداد أسلوب جيد وشخصية قوية أمام الخصوم وبصمة واضحة للمدرب، وهو الأمر الذي سيكون غاريدو مُطالبا بإعادته للفريق خلال الفترة المقبلة.

يُشار إلى أن غاريدو سبق أن خاض تجربة في الدوري الاحترافي مع فريق الرجاء الرياضي، وقاده إلى الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرش.