منتخب "أقل 20 سنة" يصل نصف نهاية كأس العرب

هسبريس من الرباط

حسم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، تأهله لدور نصف نهائي مسابقة كأس العرب بعد تجاوزه نظيره المنتخب الليبي، اليوم الخميس، بركلات الترجيح في مباراة ربع النهائي.

وبدأت العناصر الوطنية مجريات النزال بالضغط على معترك المنتخب الليبي وخلق بعض المناورات الهجومية، أثمرت احتساب ركلة جزاء في حدود الدقيقة الثامنة، غير أن العميد المهدي مبارك، لم يوفق في ترجمتها لهدف السبق بعد أن ارتطمت كرته في القائم.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، تبادل لاعبو الطرفين بعض المناورات الهجومية دون أن يتمكنوا من الوصول للشباك، حيث بقيت التحركات الهجومية محتشمة من الجانبين إلى غاية الدقائق الأخيرة من النصف الأول، حيث أتيحت لهم بعض الفرص السانحة للتهديف، كانت الأبرز منها للمنتخب الليبي في حدود الدقيقة 41 من مرتد هجومي.

وتواصل الضغط الهجومي للمنتخب المغربي خلال مجريات الشوط الثاني، غير أن قتالية لاعبو المنتخب الليبي أبعدت الخطورة على مرماهم في أكثر من كرة، لتنتهي مجريات المباراة بدون أهداف ليحتكم الطرفين لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح ابتسم الحظ للمنتخب المغربي بعد نجاح عناصره في تسجيل تسع ركلات، ليحسم بذلك تأهله لدور نصف نهائي مسابقة كأس العرب لأقل من 20 سنة ومواجهة المنتخب التونسي.