نتائج مخيبة للآمال تقيل المدرب الإسباني لتطوان

جمال سماحي من تطوان

أقال المكتب المديريّ لنادي "المغرب أتلتيك تطوان"، الذي يرأسه محمد رضوان الغازي، اليوم الخميس، الإسباني "أنخيل إدواردو أدريزولا" من مهامه كمدرب للفريق الأول لمدينة الحمامة البيضاء.

وأوضح المكتب المديريّ لنادي "الماط"، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "الانفصال عن المدرب الإسباني هو الحل الأفضل في الوقت الراهن"، مرجعا القرار إلى النتائج السلبية التي حصدها في الفترة الأخيرة، والتي لا تتماشى وطموحات المكتب، "الذي كان يراهن على احتلال إحدى المراتب الخمس الأولى في سبورة الترتيب"، حسب تعبيره.

وتابع البلاغ: "المكتب المديري للنادي منح أكثر من فرصة للمدرب الإسباني من أجل إيجاد حل لمرحلة الفراغ الذي يمر منها الفريق"، مضيفا أن الأخير "عجز عن ذلك، ولم يستطع أن يعيد الفريق إلى سكة الانتصارات في 7 دورات متتالية، ما عجل بإقالته من مهامه".