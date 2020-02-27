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كُتّاب وآراء
هدف العربي يُخرج "أرسنال" الإنجليزي من "الدوري الأوروبي"
قاد المهاجم المغرب يوسف العربي فريق أوليمبياكوس اليوناني إلى مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيله هدف الفوز على أرسنال الإنجليزي 2-1، ليتأهل النادي اليوناني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مساء الخميس خلال مباراة ماراثونية امتدت للوقت الإضافي في إياب دور الـ32 من البطولة.
وعلى أرضية ملعب الإمارات، افتتح الضيوف التسجيل (الدقيقة 53) عن طريق المدافع السنغالي بابي أبو سيسيه، ليقرر الحكم اللجوء للوقت الإضافي حيث أن مباراة الذهاب على ملعب أوليمبياكوس كانت قد انتهت بفوز "الغانرز" 0-1.
وفي الوقت الإضافي، خطف الغابوني بيير إمريك أوباميانغ هدف التعادل لأرسنال (الدقيقة 113)، إلا أن يوسف العربي قال كلمته بتسجيل الهدف الثاني للضيف اليوناني في الوقت القاتل (الدقيقة 119).
وبفوزه 1-2 إيابا على ملعب أرسنال، يصبح إجمالي المباراتين 2-2 حيث فاز الفريق الإنجليزي ذهابا، مع أفضلية التسجيل خارج الأرض لأوليمبياكوس الذي نال بطاقة التأهل.
وعلى صعيد آخر غادر أياكس أمستردام في غياب نجمه المغربي حكيم زياش "الدوري الأوروبي" إذ لم ينجح في تعويض خسارته ذهابا على أرض خيتافي الإسباني صفر-2 برغم فوزه إيابا 2-1.