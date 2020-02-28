صدام قوي بين العربي وسايس بالدوري الأوروبي

أوعنا بلعيد

كشفت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي، التي أجريت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين الدولي المغربي مروان غانم سايس، مدافع وولفرهامبثون الإنجليزي، وبين مواطنه يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

ويلتقي المغربيان الآخران يوسف النصيري وياسين بونو، لاعبا إشبيلية الإسباني صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، نادي أيس روما الإيطالي في مواجهة قوية.

وفي صراع إسباني إيطالي آخر، سيلاقي فيصل فجر رفقة فريقه خيتافي منافسهما أنتر ميلان، الذي يشرف على تدريبه المدرب الخبير أنطونيو كونتي.

وكانت مباريات دور الـ32 الثاني من البطولة قد شهدت بعض المفاجآت؛ أبرزها خروج أرسنال على يد أولمبياكوس، بعد الهدف القاتل الذي سجله يوسف العربي في الوقت الإضافي الثاني لتنتهي المباراة بفوز الزوار بهدفين مقابل هدف بعد هزيمتهم ذهابا وسط ملعبهم بهدف نظيف.

كما أحدث الفريق الإسباني خيتافي مفاجأة أخرى عندما أطاح بمنافسه أياكس أمستردام الذي غاب عنه في لقاء الإياب نجمه المغربي حكيم زياش، إذ رغم سقوط أبناء المدرب بيبي بوردالاس بهدفين مقابل هدف واحد فوق أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا" فقد استفادوا من فوزهم ذهابا بهدفين دون رد في ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز".

وبلغ المدافع رومان سايس رفقة فريقه وولرفهامبثون دور الـ16 بعد عبور فخ إسبانيول برشلونة الذي تعرض لهزيمة كبيرة بأربعة أهداف دون رد في ملعب "مولينيو"، ولم يكن الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب "كورنيلا البرات" بمدينة برشلونة كافيا لتأهل الفريق الإسباني.

وتمكن 15 فريقا من التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية حتى الآن، ويتبقى الفريق الأخير الذي سيحدد بعد مباراة اليوم الجمعة بين إينتراخت فرانكفورت وريد بول سالزبورغ التي تأجلت بسبب الظروف المناخية.

يشار إلى أن مباريات دور الـ16 من المقرر أن تجرى ذهابا يوم 12 مارس المقبل، على تقام مباريات الإياب يوم 19 من الشهر نفسه.