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كُتّاب وآراء
مدرب المصري: نهضة بركان فريق قوي ومنظم
اعتبر طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، صعوبة مواجهة نهضة بركان، يوم غد الأحد، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.
وشدد العشري على أن فريق نهضة بركان فريق قوي ومنظم، و"نجح في الوصول إلى نهائي النسخة الماضية أمام الزمالك، ولديه طموح للحصول على اللقب"، مؤكدا أنه درس نقاط قوته وضعفه، ومقرا بأن لاعبي فريقه لديهم الطموح والرغبة لتخطي عقبة الفريق المغربي للعب مباراة العودة بارتياح وتحقيق التأهل.
وأكد المدير الفني المصري على أهمية اللعب أمام جمهوره، وقال: "الجمهور سيكون له دور إيجابي بالنسبة لنا، نتمنى تحقيق الفوز لإسعاده".
وكانت بعثة نهضة بركان قد حلت أول أمس بالقاهرة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بملعب محافظة السويس.