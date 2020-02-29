مدرب "بيتيس": فضال يقترب من "الخفافيش"

أوعنا بلعيد

اعترف خوان فرانسيسك فيرير (روبي)، مدرب ريال بيتيس لكرة القدم، بتوصل مدافعه المغربي زهير فضال بعرض رسمي من نادي فالنسيا، الراغب في التعاقد معه بغية تعويض الأرجنتيني إيزيكييل غاراي الذي أنهت الإصابة موسمه وحرمته من اللعب.

وقال مدرب الفريق الأندلسي، متحدثا لوسائل الإعلام الإسبانية، أنه لا يرغب في رحيل مدافعه المغربي في الوقت الراهن صوب خفافيش فالنسيا إلا في حالة ما كانت دواعٍ مادية خلف هذا الانتقال.

وتابع: "نعم، يوجد اهتمام من قبل نادي فالنسيا بخدمات اللاعب زهير فضال؛ لكن من الصعب أن يتم إجراء هذا التعاقد في الوقت الحالي، نظرا لتوفرنا على أربعة لاعبين في مركز المدافع الأوسط، ولا رغبة لدينا في التخلي عن أي واحد منهم".

ولم يغلق المدرب المذكور الباب بصفة نهائية في وجه فضال ورحيله المنتظر، وعاد ليستدرك قائلا: "إن كان الأمر متعلق بأسباب مادية حينها يمكن القول بأن الفريق سيتخذ قرارا آخر"، واضعا أمر إغلاق العملية بين يدي الإدارة.

يشار إلى أن تقارير إسبانية عديدة كانت قد أشارت إلى قرب إدارة فالنسيا من غلق صفقة التعاقد مع فضال على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء في نهاية الموسم بقيمة مليوني يورو.

كما أضافت المصادر دائما أن وكيل أعمال المدافع المغربي قدم ضمانات بإيجاد عرض لموكله بالقيمة المالية نفسها في حال فشل في تجربته الجديدة مع خفافيش فالنسيا، وبالتالي خروجه لخوض تجربة جديدة ابتداء من الميركاتو الصيفي المقبل.