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كُتّاب وآراء
تأهل الوداد يجلب 20 مليونا للمدرب غاريدو
قررت إدارة الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم تخصيص منحة مغرية لمدرب ناديها الجديد، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، لقيادة المجموعة نحو التأهل إلى الدور الموالي بمسابقة دوري الأبطال الإفريقية.
وحسب مصادر هسبريس، فقد خصص المكتب المسير للفريق الأحمر منحة بقيمة 20 مليون سنتيم للمدرب الإسباني تحفيزا له على قيادة المجموعة نحو عبور فخ نجم الساحل التونسي والتأهل إلى المربع الذهبي بدوري الأبطال.
وستصرف الإدارة الحمراء المبلغ المذكور لمدربها الجديد مباشرة بعد خوض مباراتي الربع نهائي في حال تأهله تمكنه من قيادة المجموعة إلى الدور المقبل الذي تراهن مكونات الوداد على بلوغه للمنافسة على نيل لقب الموسم الحالي.
ويملك مدرب الوداد الجديد حافزا آخر يتجلى في رغبته بأخذ ثأره من الفريق التونسي الذي أقاله من منصبه بعد قيادته إلى التأهل نحو دور ربع نهائي من المسابقة الإفريقية؛ وهو ما سيجعل المواجهة مثيرة أكثر، لا سيما بين مدربي الفريقين.
وسبق للمدرب غاريدو أن فقد منصبه عندما كان يشرف على فريق الرجاء الرياضي بعدما أخرجه نفس الفريق التونسي من مسابقة البطولة العربية في النسخة الماضية، على إثر تعرضه للهزيمة بشكل مفاجئ بهدفين دون رد بالمغرب؛ وكلها عوامل ستساهم في جعل المباراة الحالية بطقوس خاصة للطاقم التقني الودادي.
وبدوره، يراهن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، على المدرب الجديد لتحقيق بطاقة التأهل في العصبة تفاديا لأي انتقادات وضغوطات إضافية قد تسلط على المجموعة في حال غادرت المسابقة على يد المنافس التونسي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لكم الله يا مشجعين.