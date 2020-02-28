24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. متسلق مغربي خارق (5.00)

  2. مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل (5.00)

  3. الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء (5.00)

  4. مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)

  5. الطاقة الريحية في المغرب تصل 1220 ميغاواط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تأهل الوداد يجلب 20 مليونا للمدرب غاريدو

تأهل الوداد يجلب 20 مليونا للمدرب غاريدو

تأهل الوداد يجلب 20 مليونا للمدرب غاريدو
أوعنا بلعيد
الجمعة 28 فبراير 2020 - 18:11

قررت إدارة الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم تخصيص منحة مغرية لمدرب ناديها الجديد، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، لقيادة المجموعة نحو التأهل إلى الدور الموالي بمسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

وحسب مصادر هسبريس، فقد خصص المكتب المسير للفريق الأحمر منحة بقيمة 20 مليون سنتيم للمدرب الإسباني تحفيزا له على قيادة المجموعة نحو عبور فخ نجم الساحل التونسي والتأهل إلى المربع الذهبي بدوري الأبطال.

وستصرف الإدارة الحمراء المبلغ المذكور لمدربها الجديد مباشرة بعد خوض مباراتي الربع نهائي في حال تأهله تمكنه من قيادة المجموعة إلى الدور المقبل الذي تراهن مكونات الوداد على بلوغه للمنافسة على نيل لقب الموسم الحالي.

ويملك مدرب الوداد الجديد حافزا آخر يتجلى في رغبته بأخذ ثأره من الفريق التونسي الذي أقاله من منصبه بعد قيادته إلى التأهل نحو دور ربع نهائي من المسابقة الإفريقية؛ وهو ما سيجعل المواجهة مثيرة أكثر، لا سيما بين مدربي الفريقين.

وسبق للمدرب غاريدو أن فقد منصبه عندما كان يشرف على فريق الرجاء الرياضي بعدما أخرجه نفس الفريق التونسي من مسابقة البطولة العربية في النسخة الماضية، على إثر تعرضه للهزيمة بشكل مفاجئ بهدفين دون رد بالمغرب؛ وكلها عوامل ستساهم في جعل المباراة الحالية بطقوس خاصة للطاقم التقني الودادي.

وبدوره، يراهن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، على المدرب الجديد لتحقيق بطاقة التأهل في العصبة تفاديا لأي انتقادات وضغوطات إضافية قد تسلط على المجموعة في حال غادرت المسابقة على يد المنافس التونسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نرمة حمرة الجمعة 28 فبراير 2020 - 18:35
الا خسرات الوداد فالمخطء هو الرئيس الناصري وتغييراته للمدربين وجلب لاعبين متوسطين في شهر 12 بدل شهر 8
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - الضحك على الذقون الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:14
ثلاث ساعات، 180 دقيقة ب 20 مليون !
لكم الله يا مشجعين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.