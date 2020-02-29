حارث يجتاز لحظات عصيبة بالدوري الألماني

أوعنا بلعيد

يجتاز الدولي المغربي أمين حارث رفقة فريقه شالكه لحظات عصيبة في مسابقة الدوري الألماني الممتاز، إذ بعد بداية مثالية بدت الأمور غير وردية في النصف الثاني من الموسم جراء الهزائم الثقيلة التي تكبدتها المجموعة على يد منافسيها المباشرين.

ولم يوفق شالكه بنجمه حارث في حصد النتائج الإيجابية كما خطط المدرب الأمريكي- الألماني دافييد فاغنر، وحصدت المجموعة نتائج كارثية، لا سيما أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ الذي ألحق بهم هزيمة نكراء بخمسة أهداف دون رد برسم الجولة الـ19، قبل أن تعود نفس الأسماء وهذه المرة في ملعبها ووسط جماهيرها لتحصد هزيمة أخرى وبنفس النتيجة أمام لايبزيع ضمن الأسبوع الثالث والعشرين.

كما فشل الفريق في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات بالدوري، وكانت أمام هيرتا برلين بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي عن الجولة العشرين، وعاد الأزرق الملكي ليتعادل إيجابا بهدف لمثله أمام ضيفه بادربورن برسم الجولة الحادية والعشرين، ثم عاد بنقطة يتيمة من ملعب أوبيل أرينا معقل ماينز 05 بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وحقق شالكه 3 نقاط فقط في الجولات الخمس الأخيرة بالدوري من أصل 15 نقطة ممكنة، بينما يعود آخر فوز للملكي الألماني إلى تلك المواجهة التي جمعته بضيفه هيرتا برلين، برسم دور الستة عشر من مسابقة الكأس بعدما حقق الفوز أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد الوقت الإضافي وهو الذي عجز قبلها بخمسة أيام عن تحقيق الفوز أمام نفس المنافس في مسابقة الدوري.

ولم يعد لاعب خط الوسط المغربي يلمع في مباريات "الأزرق الملكي"؛ وهو ما أثار استياء كليمنس تونيس، رئيس النادي، الذي لم يخف غضبه بعد تعرض المجموعة إلى الهزيمة بخماسية مدوية أمام لايبزيغ في ملعب فيلتينس ارينا.

وسيلقي شالكه بكل أوراقه اليوم السبت، عندما سيحل ضيفا على فريق كولن، برسم الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري خلال المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب "راين إينرجي ستاديون" وعينه على تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الداعمة والمساندة له بالرغم من تذبذب النتائج في الجولات الأخيرة.

وبالإضافة إلى رئيس النادي الغاضب بشكل خاص من حارس الفريق ألكساندر نوبل، الذي أثرت أخطاؤه بشكل كبير على مجريات المباراة الأخيرة؛ فقد اعترف المدرب دافييد فاغنر بأن العديد من اللاعبين لم يكونوا في حالة جيدة خلال الجولات الأخيرة، وهو ما سيحاول الفريق تداركه أمام نادي كولن.

وأضاف المدرب، خلال تصريحه للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، الجمعة، تعقيبا منه على ما جرى خلف كواليس مباراة لايبزيغ: "الطريقة التي تعامل بها الجمهور بعد صافرة النهائية كانت رائعة، كانت تلك اللحظة مؤثرة وأصابتنا بالقشعريرة. لقد منحوا لهؤلاء الشباب دفعة حقيقية، ونحن الآن مستعدون للعودة إلى المسار الصحيح".

وساهمت النتائج الأخيرة في تقهقر شالكه وعودته إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة حصل عليها بعد فوزه في تسع مباريات وتعادله في مثلها؛ بينما تكبد مرارة الهزيمة خلال خمسة لقاءات ويبتعد بفارق 13 نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ، بينما يحتل كولن المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.