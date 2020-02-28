التعادل في "ديربي الفوسفاط" بين خريبكة وواد زم

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، اليوم، فريق سريع وادي زم، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية، وانتهى "ديربي الفوسفاط" بنتيجة التعادل، صفر لمثله.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول تميّز باندفاع قوي لفريق سريع وادي زم منذ الدقيقة الأولى من المباراة، مما مكّنه من الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 22، غير أن أمين الرزين، حارس أولمبيك خريبكة، تمكن من صدّ ضربة الجزاء بنجاح.

وحاول كلا الفريقين، طيلة الشوط الأول، الوصول إلى مرمى الخصم لتحقيق السبق في تسجيل الهدف، غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وعرف الشوط الثاني من اللقاء دينامية قوية من جانب الفريقين، حيث توالت المحاولات الحقيقية للتسجيل، خاصة في الدقيقة 72 التي شكّلت فرصة سانحة للتسجيل، إلا أن سلمان ولد الحاج، لاعب سريع وادي زم، لم ينجح في إسكان الكرة بشباك أولمبيك خريبكة رغم تواجده وجها لوجه مع الحارس الرزين.

وبنتيجة التعادل، حافظ الفريقان على موقعيهما على سبورة الترتيب، حيث بقي أولمبيك خريبكة في المرتبة 12 برصيد 20 نقطة، متبوعا بفريق سريع وادي زم برصيد 19 نقطة.