بأقدام مغربية .. الزمالك يقهر الترجي التونسي

هسبريس - متابعة

بأقدام مغربية، فاز فريق الزمالك المصري، مساء اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق الترجي التونسي، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف فريق الزمالك كل من المغربيين محمد أوناجم (31 د) وأشرف بنشرقي (71 د)، إضافة إلى المصري محمود علاء من ضربة جزاء، في آخر دقيقة من المباراة.

وجاء الهدف الوحيد للفريق التونسي من أقدام عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، فيما شهد اللقاء طرد لاعب الترجي محمد بن رمضان، بعد اعتراضه بطريقة غير أخلاقية على هدف بنشرقي.

وكان الفريق التونسي قد دخل اللقاء وعينه على الثأر من الزمالك، الذي انتصر عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أسابيع، في كأس السوبر الأفريقي.

يشار إلى أن فريق الترجي سيستضيف غريمه المصري لحساب مباراة الإياب في 6 مارس المقبل، على أرضية ملعب رادس.