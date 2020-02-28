24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:55
|13:45
|16:54
|19:26
|20:41
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- روائح إفريقية تفوح بين جنبات "السوق النموذجي" بالدار البيضاء
- أربعة تحدّيات تنتظر المدرب الإسباني غاريدو رفقة الوداد الرياضي
- حاتم عمور يحيي حفل افتتاح "القنيطرة سانتر"
- طرق المملكة تسجل انخفاضا في عدد القتلى وارتفاع حوادث السير
- فيسبوك .. الانتقادات تهاجم وظيفة حماية البيانات الجديدة
مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل (5.00)
الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء (5.00)
مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)
- رؤية "الجيل الأخضر" تضمن 350 ألف فرصة عمل - (73)
- هل يستطيع النظام الصحي الوطني مواجهة خطر فيروس "كورونا"؟ - (73)
- مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل - (61)
- الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء - (60)
- الجيش يتأهّب لمواجهة "كورونا" .. والمراقبة تشتدّ بالمطارات والحدود - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بأقدام مغربية .. الزمالك يقهر الترجي التونسي
بأقدام مغربية، فاز فريق الزمالك المصري، مساء اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق الترجي التونسي، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وسجل أهداف فريق الزمالك كل من المغربيين محمد أوناجم (31 د) وأشرف بنشرقي (71 د)، إضافة إلى المصري محمود علاء من ضربة جزاء، في آخر دقيقة من المباراة.
وجاء الهدف الوحيد للفريق التونسي من أقدام عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، فيما شهد اللقاء طرد لاعب الترجي محمد بن رمضان، بعد اعتراضه بطريقة غير أخلاقية على هدف بنشرقي.
وكان الفريق التونسي قد دخل اللقاء وعينه على الثأر من الزمالك، الذي انتصر عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أسابيع، في كأس السوبر الأفريقي.
يشار إلى أن فريق الترجي سيستضيف غريمه المصري لحساب مباراة الإياب في 6 مارس المقبل، على أرضية ملعب رادس.