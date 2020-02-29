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الرئيسية | رياضة | اختتام دوري كُروي بتكريم فعاليات بمدينة خريبكة

اختتام دوري كُروي بتكريم فعاليات بمدينة خريبكة

اختتام دوري كُروي بتكريم فعاليات بمدينة خريبكة
هسبريس من خريبكة
السبت 29 فبراير 2020 - 00:16

احتضنت القاعة الرياضية مولاي يوسف بخريبكة، الجمعة، فعاليات اختتام "دوري جود لكرة القدم المصغرة"، المنظم من طرف جمعية أصدقاء إفريقيا بالمغرب وجمعية لنتواصل، بدعم من مؤسسة جود للتنمية، وبتعاون مع الجمعية المغربية للإغاثة.

وعادت المباراة النهائية لفريق الأهرام، الذي تمكن من تسجيل أربعة أهداف مقابل هدفين لفريق "إخولان"، بحضور عدد من الضيوف من المجالات الجمعوية والرياضية والإعلامية.

وعرف النشاط الرياضي تكريم كل من عبد العزيز خمال، صحافي، وجمال تريكي، لاعب سابق ومتوج بلقبي البطولة الوطنية وكأس العرش، وحميد العرشي نائب برلماني والنائب الأول لرئيس المجلس البلدي بخريبكة.

وعن هذا الدوري، أوضحت حنان غزيل، مديرة دوري جود لكرة القدم المصغرة، أن "التظاهرة الرياضية كانت ناجحة على جميع المستويات، سواء من حيث المردود الكروي والفرجوي، أو من حيث الروح الرياضية التي اتسمت بها جل أطوار الدوري".

وأضافت المتحدثة ذاتها أن "الدوري شكّل مناسبة لكي يظهر العديد من شباب خريبكة على تقنيات كروية عالية، تخول لهم ممارسة رياضة كرة القدم داخل القاعة وفق المعايير الاحترافية".

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