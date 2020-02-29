ميسي "ملك ملعب البرنابيو" .. قصة أرقام مذهلة

هسبورت - إفي

فصل جديد من قصة الأرقام المذهلة يعد ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد برصيد 26 هدفا، وهو أفضل لاعب وطأت قدماه ملعب سانتياغو برنابيو زائرا، حيث قاد البارسا لتحقيق نتائج كبيرة.

فمنذ زيارته الأولى للبرنابيو في 2005-2006 حين قاد رونالدينيو الفريق للفوز 0-3، زار النجم الأرجنتيني معقل ريال مدريد 19 مرة، حقق فيها فريقه 10 انتصارات وثلاثة تعادلات وخسر ست مرات.

ولم يسجل ميسي في أول ثلاث مباريات له في البرنابيو. ومع ذلك، فبعد وصول بيب غوارديولا في 2008-2009، بزغ نجم اللاعب الأرجنتيني حين سجل ثنائية في الفوز التاريخي (2-6) حين بدأ اللعب كماهجم وهمي.

ومع إعطائه المزيد من الحرية والقيادة في الملعب، حظي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات بأفضل أوقاته التهديفية، وأحرز في خمس مباريات متتالية - في الليغا وكأس السوبر الإسباني ودوري الأبطال - في ملعب ريال مدريد.

ومنذ ظهوره في البرنابيو، صنع ميسي 8 أهداف وأحرز 15 هدفا، منها ثلاث ثنائيات وثلاثية واحدة، ما يجعل ريال مدريد كأكثر الفرق التي سجل فيها كزائر، ثم ديبورتيفو لاكورونيا (13 هدفا في 8 مباريات) وإشبيلية (12 هدفا في 15 مباراة) وأتلتيكو مدريد (12 هدفا في 18 مباراة).

وزار ميسي الشباك في 10 مباريات من الـ19 التي خاضها في البرنابيو، برصيد 6 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، كلتاهما في موسم 2012-2013 في كأس السوبر الإسباني (2-1) والليغا (2-1).

ويعود ليونيل ميسي لملعبه المفضل يوم الأحد، وسيسعى لتكرار نجاح آخر زيارتين لملعب الملكي في الليغا، حين قاد البارسا لفوزين (0-3 و2-3) وسجل ثلاثة أهداف، للإبقاء على فريقه في الصدارة.

وحين تطأ قدماه الملعب، سيتجاوز الأرجنتيني رصيد تشافي هرناندز (42) في عدد المباريات الكلاسيكو التي خاضها مع البارسا.