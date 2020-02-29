24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:29
|08:54
|14:45
|17:55
|20:27
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تشغيل الشباب في استراتيجية الجيل الأخضر
- في أخلاقيات الائتلاف الحكومي
- أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا
- في رثاء الصحافي محمد الحجام
- الصين تسجل 47 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"
أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا (5.00)
الزفزافي يطلبُ "النّعش والكفن" .. وإدارة السجون: ادعاءات كاذبة (5.00)
- الزفزافي يطلبُ "النّعش والكفن" .. وإدارة السجون: ادعاءات كاذبة - (77)
- الأزمة المالية تدفع "دوزيم" إلى تقليص حصة النشرات الأمازيغية - (63)
- وثائق رسمية جزائرية تدعو الدول إلى مقاطعة منتدى "كرانس مونتانا" - (51)
- وثائق فرنسية: هكذا قضى مقاومو بوڭافر آخر أيام فبراير 1933 - (37)
- أبطال إفريقيا .. "نسور" الرجاء البيضاوي "تلتهم" مازيمبي الكونغولي - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فيروس كورونا" يؤجل 5 مباريات بالدوري الإيطالي
قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت إنها قررت تأجيل خمس مباريات في البطولة هذا الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا بما في ذلك المباراة بين يوفنتوس حامل اللقب وانتر ميلان.
وستقام جميع المباريات الخمس المؤجلة في 13 ماي المقبل.
ويشمل التأجيل أيضا مباريات ميلان وجنوة وبارما مع سبال وساسولو مع بريشيا وأودينيزي أمام فيورنتينا.
وكان من المقرر إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة ودون جمهور بعد أن منعت الحكومة التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وقال مسؤول رياضي في تصريح غير رسمي إن هيئات البث والجمهور لا يريدون إقامة المباريات بدون جمهور.