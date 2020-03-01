‪ جمهور الزمالك يكافئ بنشرقي بعد مباراة الترجي

أوعنا بلعيد

كافأ جمهور الزمالك المصري لكرة القدم نجم فريقه الدولي المغربي أشرف بنشرقي بعد قيادته المجموعة إلى تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام الترجي الرياضي التونسي، ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

وأعلن الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن اختيار جماهير النادي المهاجم المغربي بنشرقي كأفضل لاعب في المباراة التي حقق فيها الأبيض المصري فوزا ثمينا على حساب ضيفه التونسي، والتي جرت على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وتألق المهاجم السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي بشكل لافت خلال المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 71، كما "اصطاد" ركلة جزاء ترجمها اللاعب محمود علاء إلى هدف عند الدقيقة 90+3؛ بينما سجل المغربي الآخر محمد أوناجم الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، فيما سجل هدف الترجي الوحيد اللاعب عبد الرؤوف بن غيت في الدقيقة 27.

ودخل بنشرقي المباراة محملا بذكريات مواجهة الدوحة الأخيرة برسم السوبر الإفريقي أمام المنافس التونسي نفسه، والتي شهدت إبداع المهاجم المغربي بعدما تمكن من قهر دفاع الترجي واختراقه وإمتاع الأنصار بفاصل من مهاراته الفنية والتقنية؛ كما توج كل مجهوده بتسجيله هدفين، قبل أن يضيف هدفا آخر في المباراة الأخيرة، ليرفع حصيلته التهديفية إلى ثلاثة أهداف في مواجهتين أمام نادي باب سويقة.