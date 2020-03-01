التألق يدفع الفتح الرباطي إلى ترسيم الخلفي

أوعنا بلعيد

كافأت إدارة فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم المدرب مصطفى الخلفي، الذي تم الاستنجاد به بعد رحيل وليد الركراكي؛ بتعيينه على رأس الطاقم التقني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح مسؤولو الفريق الرباطي، في بيان، أن تعيين مصطفى الخلفي كمدرب للفريق الأول، إلى نهاية الموسم، جاء بعد قيادته المجموعة خلال أربع مباريات، حقق خلالها نتائج مقنعة بفوزه مرتين داخل الميدان وتعادله مرة وعودته بالهزيمة في مناسبة واحدة كانت خارج الديار.

وبدأ الخلفي مسيرته الكروية كلاعب مع فريق الوداد الرياضي، قبل انضمامه إلى النادي المكناسي وبعده إلى الأولمبيك البيضاوي؛ وتعددت بعدها وجهاته إلى الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي، كما خاض تجارب خارج المغرب رفقة أندية هولندية وفي الدوري الكويتي.

كما تم استدعاء الخلفي مرات عدة إلى المنتخب الوطني الأول، قبل أن يصبح مدربًا بعد تخرجه، إذ قام بتدريب العديد من فرق الشباب في هولندا، قبل أن يعود إلى المغرب، حيث عمل كمساعد في مناسبين رفقة الفتح الرباطي مع المدربين جمال السلامي ووليد الركراكي.