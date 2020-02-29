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الرئيسية | رياضة | صنداونز يُهزم أمام الأهلي في ملعب القاهرة الدولي

صنداونز يُهزم أمام الأهلي في ملعب القاهرة الدولي

صنداونز يُهزم أمام الأهلي في ملعب القاهرة الدولي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 29 فبراير 2020 - 18:50

انتصر الأهلي المصري على "ماميلودي صنداونز" الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة، اليوم السبت في ملعب القاهرة الدولي، برسم ذهاب دور ربع النهاية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

افتتح المصريون التهديف في الدقيقة 56 عن طريق علي معلول، ثم عاد اللاعب نفسه لتسجيل الإصابة الثانية، عن طريق ضربة جزاء، في الدقيقة 68 من عمر المواجهة.

ويرتقب أن يلتقي الناديان مجددا، في لقاء الإياب، بحلول يوم السبت المقبل على أرضية ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، من اجل حسم العابر إلى نصف النهاية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - قاسم السبت 29 فبراير 2020 - 19:41
مبروك للاهلى المصرى قدم مبارة كبيرة ونجح فى التعامل مع خصم عنيد وسط تكتيك وتحفظ من لاعبى صنداونز .
ومع كل الامنيات بالتوفيق فى مباراة الاياب بجنوب افريقيا
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