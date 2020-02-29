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كُتّاب وآراء
السفارة المغربيّة ترعى وداديّين عالقين بمطار تونس
تفاعلت السفارة المغربية في تونس مع شكاوى بعض من أنصار الوداد الرياضي، التي انتشرت في حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي موالية لـ"الفريق الأحمر"، والمتعلقة بمنع عدد من مشجعي النادي بمطار قرطاج بالعاصمة من الدخول إلى الأراضي التونسية، ما جعلهم عالقين هناك منذ أمس الجمعة.
وأصدرت السفارة بلاغاً توصلت به "هسبورت"، من سفير المغرب في تونس طارق حسن، أوضحت فيه أن وفداً من المصالح القنصلية بتونس، برئاسة القنصل العام علي بنعيسى، تنقل مباشرة إلى مطار قرطاج قصد التواصل مع الجهات المعنية بحالة هؤلاء الشباب، وأضافت أن القنصل العام التقى مباشرةً مع بعضهم للاطلاع على تفاصيل وإجراءات سفرهم إلى تونس.
وطمأنت السفارة أسر وأصدقاء أنصار الوداد الرياضي والرأي العام بأن المصالح المغربية القنصلية حريصة على مواكبتهم وتأمين جميع حاجياتهم داخل مطار قرطاج، في انتظار المعالجة النهائية لوضعيتهم، والتفاعل مع أسباب منعهم من استكمال رحلتهم، وهو ما سيتم إعلانه في حينه، حسب البلاغ نفسه.
جدير بالذكر أن أنصار الوداد العالقين حالياً بمطار قرطاج شدوا الرحال إلى تونس تمهيداً لحضور مباراة إياب "الفريق الأحمر" أمام النجم الساحلي التونسي، السبت المقبل لحساب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علماً أن لقاء الذهاب يجرى هذا المساء بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
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تعليقات الزوّار (7)
يكما جابتليهم بانيني طون وكانيطة ديال 3 دراهم المونادا
براكة من الضحك على الذقون بغاو يبانو أنهم خدامين وصافي أما راهم باقيين مكرفسين تما
المغرب سيادته تتجلى في الصحراء المغربية فقط أما الشعب فليس للمغرب سيادة له وأبرز متال الفتاة القاصر التي أغتصبها كويتي منين دخلات السفارة ديالو طلقوه ومشا البلادو وهادي هي السيادة الكويتية والمغربية مسكينة غا مغربية مبهدلة ومكرفسة فالمغرب وخارجه ماعندها سيادة
المغرب سيادته محدودة في الوحدة الترابية التي تتجلى في الصحراء المغربية أما سبتة ومليلية والشعب فلا دخل لهم بالسيادة