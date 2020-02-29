السفارة المغربيّة ترعى وداديّين عالقين بمطار تونس

هسبورت ـ آمال لكعيدا*

تفاعلت السفارة المغربية في تونس مع شكاوى بعض من أنصار الوداد الرياضي، التي انتشرت في حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي موالية لـ"الفريق الأحمر"، والمتعلقة بمنع عدد من مشجعي النادي بمطار قرطاج بالعاصمة من الدخول إلى الأراضي التونسية، ما جعلهم عالقين هناك منذ أمس الجمعة.

وأصدرت السفارة بلاغاً توصلت به "هسبورت"، من سفير المغرب في تونس طارق حسن، أوضحت فيه أن وفداً من المصالح القنصلية بتونس، برئاسة القنصل العام علي بنعيسى، تنقل مباشرة إلى مطار قرطاج قصد التواصل مع الجهات المعنية بحالة هؤلاء الشباب، وأضافت أن القنصل العام التقى مباشرةً مع بعضهم للاطلاع على تفاصيل وإجراءات سفرهم إلى تونس.

وطمأنت السفارة أسر وأصدقاء أنصار الوداد الرياضي والرأي العام بأن المصالح المغربية القنصلية حريصة على مواكبتهم وتأمين جميع حاجياتهم داخل مطار قرطاج، في انتظار المعالجة النهائية لوضعيتهم، والتفاعل مع أسباب منعهم من استكمال رحلتهم، وهو ما سيتم إعلانه في حينه، حسب البلاغ نفسه.

جدير بالذكر أن أنصار الوداد العالقين حالياً بمطار قرطاج شدوا الرحال إلى تونس تمهيداً لحضور مباراة إياب "الفريق الأحمر" أمام النجم الساحلي التونسي، السبت المقبل لحساب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علماً أن لقاء الذهاب يجرى هذا المساء بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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