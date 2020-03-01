جامعة كرة السلة تصادق على "النظام الأساسي"

هسبريس - و.م .ع

تمت المصادقة على النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة خلال الجمع العام غير العادي، المنعقد بقاعة الاجتماعات التابعة للمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط.

وصادق الجمع العام، الذي دام أكثر من سبع ساعات، على مشروع النظام الأساسي والاقتراحات التي وضعتها الأندية وقطاع الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لكرة السلة بمجموع 127 صوتا ورفض 29، وامتناع أربعة عن التصويت وإلغاء صوت واحد.

وعرف هذا الجمع العام، الذي ترأسه عبد الرزاق العكاري، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بحضور أعضاء اللجنة، وممثلين عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، حضور 58 ناديا في وضعية قانونية من أصل 74، أي بنسبة 78 في المائة، فيما بلغ عدد الأصوات 153 من أصل 193، أي بنسبة 79 في المائة.

وكانت اللجنة المؤقتة قد أعدت مشروع النظام الأساسي بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية، مع مراعاة خصوصية الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سواء في شقها الرياضي أو الإداري والقانوني، بغية معالجة النقط التي تطرح إشكالات بالنسبة لسير الجامعة وتمس استمرارية الممارسة الرياضية، قبل عرضه على الوزارة الوصية والاتحاد الدولي للعبة والأندية، بغية إشراك هذه الأخيرة في إغنائه والمساهمة في بلورة مشروع متكامل.