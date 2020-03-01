أزارو يقود الاتفاق إلى الفوز الثاني على التوالي

أوعنا بلعيد

قاد الدولي المغربي وليد أزارو فريقه الاتفاق إلى تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام الضيف أبها، السبت، خلال المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة العشرين برسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق المهاجم المغربي أزراو بشكل لافت خلال المباراة، وتمكن من تسجيل هدفين عند الدقيقتين الثانية والخامسة من شوط المباراة الأول، بينما أضاف زميله سعد علي السلولي الهدف الثالث في الدقيقة 19. وختم محمد مرزوق الكويكبي أهداف أصحاب الأرض عندما وقع الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 44، بينما سجل سعد بقير هدف أبها الوحيد في المواجهة.

وساهم أزارو بفضل أهدافه في تحقيق ناديه الفوز الثاني على التوالي، بعدما سجل في المباراة السابقة أمام الفيصلي (1-2)، ليتغلب هذه المرة على فريق أبها برباعية مقابل هدف، خلال المواجهة التي سيطر فيها أصحاب الأرض، وكانوا الأخطر طيلة مجرياتها، في وقت اكتفى الزوار بالهجمات المرتدة.

وعقب هذا الفوز رفع فريق الاتفاق رصيده إلى النقطة 26 في المركز العاشر، بعدما حقق الفوز في ثماني مباريات، وتعادل خلال مواجهتين، بينما تكبد مرارة الهزيمة في عشرة لقاءات؛ في حين تجمد رصيد أبها عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.