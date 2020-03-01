رئيس حسنية أكادير يخلف الموعد مع المنخرطين

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أخلف من جديد الحبيب سيدينو، رئيس فريق حسنية أكادير لكرة القدم، الموعد مع برلمان الفريق بعد تراجعه عن مده بالتقريرين المالي والأدبي للموسم الكروي الماضي، كما كان متفقا عليه الثلاثاء الماضي، إثر مقاطعة المنخرطين الجمع العام وتأجيله لعدم اكتمال النصاب.

ووعد الحبيب سيدينو منخرطي الحسنية أمام وسائل الإعلام بتمكينهم من التقرير المالي الأربعاء الماضي على أبعد تقدير، بعد أن تشبثوا بذلك، مشيرا إلى عدم تمكن إدارة الحسنية من تحضير التقريرين في الوقت المناسب، غير أنه تراجع عن ذلك.

وعبر العديد من منخرطي "غزالة سوس" عن تذمرهم الكبير من استمرار الحبيب سيدينو في تجاهل برلمان الفريق، وعدم احترامه مؤسسة المنخرط، ما قد يتسبب من جديد في غليان في الجمع العام المقرر انعقاده بعد أسبوعين.

وارتباطا بالتقرير المالي للحسنية، توصلت "هسبورت" بمعطيات مسربة من داخل إدارة الفريق تؤكد أن المصاريف الإجمالية للفريق السوسي في الموسم الكروي الماضي تجاوزت ستة ملايير سنتيم؛ فيما ارتفعت كذلك قيمة الديون في الموسم الجاري إلى مبلغ غير مسبوق بعد مطالبة ميغيل غاموندي وامحمد فاخر بمستحقاتهما بعد الإقالة.